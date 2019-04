Pontecagnano, no al sito di stoccaggio rifiuti in via Irno.

Folla all’incontro tenutosi ieri presso l’impianto sportivo Golden Goal.

Alla presenza di imprenditori, esponenti di associazioni e cittadini, il Sindaco Giueseppe Lanzara ha nuovamente ribadito la sua posizione sul sito di stoccaggio di Via Irno, oggetto di accesa discussione negli ultimi mesi.

“Il nostro esclusivo approccio, paventato in campagna elettorale e confermato oggi”, ha dichiarato il Primo Cittadino “è di tipo ambientalista pertanto, pur avendo ereditato una bel problema dalla passata Amministrazione (problema che ha preso piede fin dall’anno 2015), lo affronteremo con il medesimo atteggiamento: di vicinanza alla popolazione e di instancabile battaglia contro quanti insistono sull’insediamento di questo sito nella nostra città. Stavamo operando e continueremo ad operare una rivoluzione anche di carattere ambientale. Il nostro lavoro sarà premiato: collaboriamo insieme per un secco no a tutte quanti le azioni possano compromettere la salute dei cittadini. E sposiamo, uniti, il progetto di interventi alternativi, evoluti, moderni, che ci consentano di guardare senza paura ad un futuro ecosostenibile e più pulito. Da parte nostra abbiamo espresso parere contrario in conferenza dei servizi quanto in consiglio comunale: la Giunta Lanzara c’è, non permetteremo a nessuno di inquinare il territorio dei nostri figli. Ogni azione che la legge ci consentirà, noi la metteremo in atto per il bene di Pontecagnano Faiano”.