Pontecagnano, il programma delle celebrazioni per i defunti venerdì 2.

Venerdì 2 novembre, in occasione della Commemorazione dei Defunti, il Sindaco di Pontecagnano Faiano Giuseppe Lanzara, l’Assessore ai Servizi Cimiteriali Paola Manzo e l’Amministrazione Comunale, prenderanno parte agli appuntamenti religiosi che si svolgeranno presso il cimitero sito in via Pompei.

Alle ore 10.00 sarà celebrata la Santa Messa da Don Gerardo Bacco, cappellano del Cimitero comunale, e Padre Roberto Ante, in concelebrazione con tutti i Parroci cittadini. Prima della celebrazione eucaristica, esattamente dalle 9.30, sarà possibile confessarsi nella Cappella centrale del cimitero.

L’Assessore ai Servizi Cimiteriali ha predisposto un piano di interventi straordinario per la sistemazione e la messa in sicurezza dei vari punti dell’area.

Grazie all’impegno profuso dall’Assessore ai Trasporti e alla Polizia Municipale Roberto Michele Di Muro, verrà garantito un servizio navetta con corse aggiuntive per i collegamenti da e per il cimitero. E’ stato, inoltre, previsto un bus destinato ai diversamente abili.

La Polizia Municipale, guidata dal Comandante Francesco Lancetta, assicurerà un servizio di pattugliamento per disciplinare l’intenso traffico, garantire la sicurezza dei pedoni, contrastare la presenza di parcheggiatori abusivi ed episodi di accattonaggio.

Considerato il notevole afflusso di persone, saranno presenti ambulanze e volontari per l’assistenza sanitaria.

Il cimitero di Pontecagnano Faiano resterà aperto al pubblico dalle 7.00 alle 18.00, con orario continuato.

Mezz’ora prima della chiusura, sarà emesso il consueto segnale acustico per consentire ai visitatori di liberare l’area in tutta tranquillità.