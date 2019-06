Pontecagnano, colonia estiva 2019 a misura di bambino.

Una colonia estiva con l’obiettivo di svolgere attività socio-educative e creare un servizio qualificato soprattutto a sostegno delle famiglie in cui entrambi i genitori lavorino e riscontrino difficoltà nella gestione e nella cura dei figli.

È questo l’intento con il quale l’Amministrazione Lanzara ha emesso un avviso pubblico, consultabile sul sito www.comune.pontecagnanofaiano.sa.it, per una manifestazione d’interesse rivolta alle associazioni di volontariato che intendano organizzare e coordinare il campo.

Per proporsi alla gestione del servizio, i sodalizi dovranno presentare apposita domanda, corredata da allegati, entro e non oltre le ore 12.00 del 17 giugno, o con consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo nelle ore di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.00, il martedì e il giovedì anche dalle 16.00 alle 18.00) o a mezzo posta con raccomandata A.R. (non fa fede il timbro postale dell’Ufficio accettante) con dicitura sul plico “Manifestazione di interesse colonia estiva diurna 2019”.

Cento i bambini che potranno godere della opportunità di svago ed aggregazione, rigorosamente di età compresa fra i sei ed i quattordici anni compiuti alla data del 19/07/2019.

Due, invece, i gruppi previsti: il primo sarà impegnato nelle due settimane comprese fra il 24 giugno ed il 5 luglio 2019; il secondo nelle due settimane che intercorrono fra il giorno 8 luglio ed il giorno 19 luglio 2019.

Le attività si svolgeranno dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 13.30, in una struttura acquatica. Sarà a carico dell’ente anche il viaggio da e per il luogo che accoglierà i ragazzi, che dovranno necessariamente risidere nel Comune di Pontecagnano Faiano.

In programma due giornate sull’educazione civica o sull’educazione ambientale al fine di sensibilizzare i giovani su temi importanti.

“Siamo lieti di prospettare alle famiglie un’alternativa valida e costruttiva alla televisione, agli smartphone, ai tablet. La colonia estiva sarà, infatti, occasione di confronto, di discussione, di dialogo, di gioco, di crescita. Costuituirà un modo per avvicinare minori di ogni sesso, provenienza, religione, in un contesto di sano divertimento, dove giocare e svagarsi, ma anche acquisire conoscenze su argomenti fondamentali per determinare la creazione di una coscienza critica”– ha sostenuto l’Assessore alle Politiche Sociali Paola Manzo.

“Una città a misura di bambino è una città che si rivolge alle famiglie con soluzioni pratiche, che vadano incontro tanto agli interessi dei genitori quanto alle esigenze dei piccoli. Per questo abbiamo fortemente voluto questa iniziativa: un evento destinato a cento minori coinvolti in attività ludiche, ricreative, sportive, che rassicurerà le mamme ed i papà e divertirà i bambini, pronti a vivere una esperienza di socialità, di avventura e di relax” – ha chiuso il Sindaco Giuseppe Lanzara.