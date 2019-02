Più di mille ore di supporto per gli scolari con bisogni speciali ad Amalfi.

Più di mille ore di assistenza e supporto per i bambini con bisogni speciali, ad Amalfi. Per collaborare con la scuola a far sì che gli alunni possano viverla al meglio e possano avere da essa un supporto ancora più strutturato nello sviluppo delle loro potenzialità e accrescere le proprie competenze per inserirsi nella società . Sta per partire il progetto sperimentale per l’educativa scolastica specialistica promosso dal Comune di Amalfi, che dalla settimana prossima fino a metà giugno, alla chiusura dell’anno scolastico, sarà operativo all’Istituto Comprensivo Statale “Frà Gerardo Sasso”.

La nuova iniziativa di sostegno al diritto allo studio promossa dall’amministrazione guidata dal sindaco Daniele Milano prevede l’attivazione di un servizio socio-educativo con l’ausilio di tre operatori specializzatiche opereranno all’interno della scuola dal lunedì al venerdì. Come stabilito dal progetto, in collaborazione con i docenti arricchiranno di ulteriori interventi socio pedagogici i Piani Educativi Personalizzati che la scuola per legge deve redigere per alunni con bisogni speciali.

In sostanza collaboreranno alla realizzazione e alla messa in pratica dei percorsi di formazione personalizzati, strutturati sulla base delle necessità dell’alunno. Porteranno avanti una serie di attività che saranno di supporto all’apprendimento e alla socializzazione, per far sì che l’alunno sia inserito all’interno del gruppo e viva l’esperienza scolastica serenamente e alla pari con gli altri, tenendo conto delle sue peculiarità e dei suoi bisogni. Gli operatori collaboreranno con il team docenti per la crescita degli alunni in difficoltà. Il progetto prevede anche la promozione dell’ascolto, l’orientamento scolastico e la collaborazione per la definizione di programmi personalizzati, condivisi con la scuola e la famiglia.

La consigliera delegata a scuola e istruzione Francesca Gargano sottolinea: “ L’obiettivo è quello di potenziare le attività di sostegno destinate ad alunni diversamente abili, con disturbi dell’apprendimento o dell’attenzione, per aiutarli in maniera adeguata alle loro abilità, accrescendo la loro autostima e accompagnando loro, attraverso lo strumento dell’empatia, del rispetto e della fiducia, verso un’acquisizione sia di competenze scolastiche, sia di competenze che permetteranno loro di inserirsi all’interno della società. Tirando fuori il meglio da ognuno di loro.”

Il servizio di educativa scolastica specialistica è il nuovo intervento di sostegno al diritto allo studio, che si va ad affiancare ad una lunga serie di interventi promossi dall’amministrazione: trasporto scolastico gratuito, rimborsi degli abbonamenti Sita, mensa scolastica gratuita per le famiglie meno abbienti, laboratori ed attività extrascolastiche sostenute dal Comune, sono alcune delle iniziative portate avanti per favorire i giovani e le famiglie amalfitane nel percorso di studi