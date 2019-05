Partecipa: un nuovo format per avvicinare Sindaco e cittadini a Pontecagnano.

Presentata questa mattina, a Palazzo di Città, l’iniziativa Partecipa: un luogo di dialogo e di ascolto, di confronto quanto di discussione, sui temi di maggiore interesse e di rilievo per la comunità.

E’ un filo diretto, una interlocuzione immediata e complementare fra Sindaco e cittadini, non più separati dagli ostacoli della burocrazia o dai vincoli dei ruoli, bensì vicini, alleati nel comune intento di perseguire il benessere collettivo, senza limiti e senza distinzioni.

E’ un modo nuovo di interpretare il significato della gestione cosa pubblica: una questione che deve avvicinare ed interessare anziani e bambini, donne ed uomini, italiani e stranieri.

Per rendere quanto più ampia la collaborazione, sono stati predisposti strumenti comunicativi di facile utilizzo: dal sito web ai canali social, dal bollettino cartaceo al caffè col Sindaco, fino ad arrivare ad incontri tematici in cui dibattere degli argomenti più cari alla collettività.

Primo evento, annunciato questa mattina, l’incontro Ambiente e Salute, previsto per il prossimo 14 giugno, dalle ore 16.00, presso i locali dell’ex Tabacchificio Centola.

Il pomeriggio dedicato ad uno dei temi più cari alla Amministrazione quanto alla popolazione, vedrà protagonisti tecnici, esperti, ma soprattutto esponenti della società civile che intenderanno contribuire al dibattito con suggerimenti pratici e proposte concrete.

All’evento presenziaranno anche gli studenti delle scuole cittadine, chiamati dal Sindaco in persona a dire la propria su un argomento che incide sul presente quanto sul futuro.

“Con grande entusiasmo, stamane mi sono rivolto alla collettività per invitarla a riconsiderare il rapporto con la politica e con le Istituzioni. Con Partecipa, infatti, saranno oltrepassate le barriere che in genere separano i cittadini e l’Amministrazione e sarà favorito il dialogo costante e costruttivo. Grazie ai canali comunicativi ed alle occasioni di confronto, ognuno si sentirà protagonisto e posto in condizione di dire la propria. Non abbiamo paura di stabilire un rapporto diretto con le persone, ma anzi lo consolideremo nel tempo. Nell’epoca delle censure e dei bavagli, noi ci apriamo alla città, con umiltà e voglia di ottimizzare il nostro lavoro a vantaggio di tutti”.