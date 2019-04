Ospedale di Roccadaspide, il sindaco: Ortopedia funziona perfettamente.

dal sindaco di Roccadaspide Gabriele Iuliano riceviamo e pubblichiamo

Le dichiarazioni e le proposte formulate dal Segretario del Nursid di Salerno Tamasco sul reparto di Ortopedia di Roccadaspide sono incomprensibili e, ad onor del vero, anche sconcertanti, denotando una visione assolutamente distorta della organizzazione ospedaliera e della impostazione risultante dal nuovo Piano Ospedaliero. Una posizione assolutamente parziale, partigiana e dunque inaccettabile, dal momento che il sindacalista fa finta di non conoscere, o colposamente ignora, la grave crisi di dirigenti medici che affligge tutte le strutture ospedaliere, da nord a sud, legata – come noto – all’atavica penuria di personale medico specialistico, fenomeno questo, come detto, di rilievo nazionale.

Il Reparto di Ortopedia di Roccadaspide è previsto nel nuovo piano ospedaliero e funziona perfettamente, offrendo una adeguata risposta sanitaria a tutta l’utenza della Valle del Calore degli Alburni e dell’Alento, come anche gli altri reparti, essendosi collocato, peraltro, al terzo posto a livello regionale su ben 59 strutture analizzate per il trattamento della frattura del collo del femore. Il personale medico che vi opera è sempre stato di grandissimo valore e di assoluta competenza, a cominciare dal responsabile del reparto dott. Franco Valentino, che voglio ringraziar per la disponibilità e la professionalità dimostrata, anche in un momento di oggettiva difficoltà.

Per quanto riguarda la criticità legata alla carenza di una unità medica, il Commissario straordinario dell’ASL Salerno, dot. Iervolino, con cui ho interloquito anche in questi giorni, ha offerto ampie rassicurazioni circa l’immediato rimpiazzo dell’unità, mediante la stipula di apposita convenzione con l’Azienda Ospedaliera Ruggi di Salerno, per risolvere così la carenza di personale, fatto questo comune, purtroppo, a tante strutture ospedaliere della Campania.

Ritengo che il lavoro fatto, dapprima, dal Governatore regionale e commissario alla sanità – On.le Vincenzo De Luca e dal Direttore generale dell’ASL di Salerno – dott. Antonio Giordano, e poi, dal Commissario straordinario dell’ASL stessa – dott. Mario Iervolino, di concerto con il Capo Dipartimento delle chirurgie specialistiche del DEA Eboli-Battipaglia-Roccadaspide – dott. Iovieno, sia stato un buon lavoro, che naturalmente necessita di essere ulteriormente completato e perfezionato, con l’assegnazione del personale medico necessario, lavoro che tuttavia è in corso di esecuzione, per cui il Reparto di Ortopedia del P.O. di Roccadaspide sarà presto dotato, come tutti gli altri, delle professionalità necessarie a garantire la piena funzionalità e il rispetto dei livelli essenziali in ogni reparto, come è sempre stato.

Avv. Gabriele Iuliano, Sindaco di Roccadaspide