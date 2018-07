Omaggio a Frank Sinatra e Pino Daniele venerdì 27 alla Villa Comunale di Vietri.

L’Orchestra Music Lab Academy propone per venerdì 27 luglio, nella Villa comunale di Vietri sul Mare, il concerto ”Napoli canta New York”, in omaggio a due grandi interpreti della musica: Frank Sinatra e Pino Daniele. L’Orchestra nasce dall’amicizia di tre musicisti, Carlo Gravina, Paolo Gravina e Gianluca Di Natale, ed è un progetto musicale che, oltre a divulgare sul territorio la cultura musicale, coinvolge i giovani musicisti in una realtà professionale.

Il programma della serata ”Napoli canta New York” vedrà l’esecuzione di alcune delle più belle canzoni dei due artisti internazionali. Per l’omaggio a Frank Sinatra ascolteremo Fly To The Moon, More, Lady is a Tramp, Cheek to Cheek, My Way, I’ve got you under my skin. Per l’omaggio a Pino Daniele saranno eseguiti i brani Mo basta, I say ‘I sto Cca’, Io so Pazz, Io vivo come te, Alleria e A me me piace ‘o Blues. Saxofoni: Carlo Gravina, Giusy Di Giuseppe, Gianni D’ambrosio, Angela Caiazza, Antonio Giordano. Tromboni: Raffaele Carotenuto, Franco Sessa, Luca Esposito. Trombe: Paolo Gravina, Franco Mannara, Gianluca Di Natale, Massimiliano Pumpo. Contrabbasso e Basso: Luca Masi. Chitarra: Max Greco. Pianoforte e tastiere: Francesco Lombardi. Batteria: Sergio Di Natale. Voci: Manù Squillante e Franco Sessa.

Inizio spettacolo ore 21.00 – ingresso gratuito.