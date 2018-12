Notte al Borgo, sabato 8 a Cetara.

Dopo l’accensione delle luminarie, in un’atmosfera natalizia suggestiva, Cetara inaugura il cartellone di appuntamenti delle feste, con l’evento “Notte al borgo”, che si terrà sabato 8 dicembre, a partire dalle 19.30. Una serata all’insegna del divertimento e della buona musica, con una rassegna di spettacoli dedicati a grandi e piccini, ad ingresso libero. Si inizia con l’esibizione degli Artisti di Strada, che accoglieranno i visitatori, in Largo Marina. A seguire, dalle 20.30 in Piazza San Francesco, saremo in compagnia del Mago Pakito, per assistere allo show di magia comica, consigliato a tutta la famiglia. Alle 21.30, i Sud 58 offriranno al pubblico un mix rivisitato di brani napoletani ed internazionali, in chiave pop. Per finire, dalle 22.30, le risate saranno garantite, con Simone Schettino nel suo cabaret live show.

Durante la serata, i tipici locali e pizzerie del borgo cetarese organizzeranno un menù-degustazione a tema.

Non solo intrattenimento. Per un Natale più buono per tutti, verrà dato spazio anche alla solidarietà. In collaborazione con l’Associazione “Un Sorriso per la Vita”, sarà possibile acquistare panettoni natalizi, il cui ricavato andrà in favore della ricerca per la SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofica).

PER INFO: www.cetararuristica.it