Non ci resta che vivere, appuntamento conclusivo del programma estivo di Minori domenica 15.

Minori conclude al femminile le manifestazioni estive! Domenica 15 Settembre alle ore 21 in Piazza Maggiore Garofalo andrà in scena la piece teatrale Non ci resta che VIVERE di e con Leda Conti con la regia di Sergio Di Paola.

È uno spettacolo che permette di esplorare il multiforme pianeta femminile. Un viaggio alchemico tra riflessioni attente, ironiche, sarcastiche, poetiche sulla quotidianità delle donne, sui loro desideri e le loro aspirazioni, in cui si alternano, serenità, autenticità e un pizzico di follia. Attrice protagonista Leda Conti, attrice e cantante, autrice e regista, appassionata di tango argentino, nonché di pizzica e taranta offrirà un caleidoscopio di ritratti femminili , con la sapiente regia di Sergio Di Paola, performer a tutto tondo!

Maria Citro, assessore alle politiche sociali, sottolinea che la serata avrà come nobile obiettivo la raccolta fondi a favore del Comitato Croce Rossa Italiana Costa Amalfitana per l’acquisto di un’autoambulanza . Divertimento e solidarietà un giusto connubio per trascorrere un’ottima serata di fine estate!