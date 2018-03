Montecorvino Pugliano, opere pubbliche: approvati due progetti esecutivi.

Con delibere numero 18 e 19 (datate 6 marzo) la giunta municipale ha approvato i progetti esecutivi per la riqualificazione e recupero del centro storico di Castel Pagano e la realizzazione di un marciapiede tra Santa Tecla e Convento.

Il quadro economico dell’opera di riqualificazione del centro storico prevede un totale di spesa di 690 mila euro. Per la realizzazione del marciapiede tra Santa Tecla e Convento saranno invece necessari 326 mila euro.

L’approvazione dei progetti esecutivi rappresenta un passaggio fondamentale per poter candidare ed inserire le opere nella piattaforma Iter Campania per la mappatura e monitoraggio dei progetti cantierabili. Il sindaco facente funzioni Alessandro Chiola, che detiene anche la delega ai lavori pubblici, spiega:

«Abbiamo messo sul tavolo progetti che c’erano già, seppur in via preliminare, e che nessuno si è preoccupato di trasformare in esecutivi per renderli cantierabili. Ciò è frutto di un lavoro lungo un anno, nel corso del quale abbiamo rivisto tutti questi progetti abbandonati».