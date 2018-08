Minori, Rai aspetta autorizzazione Arpac per intervenire tempestivamente.

Finalmente oggi si è giunti ad una svolta in merito alle segnalazioni effettuate in precedenza da parte dei sindaci della Costa d’Amalfi, agli enti Rai e al ministero per lo sviluppo economico, per i disservizi all’utenza che si sono verificati dopo i passaggi dei programmi rai dal VHF al UHF .

Dalla nota in allegato si evince che la Rai si è presa carico della questione per la risoluzione del problema e che attende autorizzazione da parte dell’agenzia regionale per la protezione ambientale, per la modifica dell’impianto.

A tal proposito il sindaco di Minori Andrea Reale si è già attivato nel contattare l’Avv. Stefano Sorvino , nuovo commissario Arpac , per poter far predisporre in tempi brevi la dovuta autorizzazione alla rai, affinché l’utenza possa riusufruire a pieno dei servizi contrapposti.