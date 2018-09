Minori, iniziano i lavori per la fibra ottica.

Grazie allo sforzo della Regione Campania, particolarmente nella persona del Presidente De Luca e del suo staff, stanno per iniziare a Minori i lavori per la realizzazione di infrastruttura passiva a banda ultra-larga per la posa di cavi in fibra ottica FTTH, che interesserà quasi per intero il territorio comunale. L’intervento, infatti, consentirà di coprire circa 1100 unità immobiliari, mentre le restanti, ubicate per lo più nelle frazioni, saranno coperte da rete WIFI.

Il piano Open Fiber e Infratel permetterà alla cittadinanza, agli enti e alle aziende di usufruire delle prestazioni di una connessione ultraveloce, attivando servizi fondamentali per lo sviluppo civile, sociale ed economico. Si tiene così fede a un impegno che l’amministrazione guidata dal Sindaco Andrea Reale aveva preso da tempo, e sulla quale si sono investiti lavoro ed energie. L’auspicio è che questa importante innovazione renda la nostra città non solo più aperta al dialogo e al confronto ma ancora più centrale nel panorama turistico nazionale e internazionale, confermandosi in linea con le sfide pressanti che attendono la società nel prossimo futuro.