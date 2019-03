Mercato San Severino, al via lavori rete fognaria.

Sono partiti questa mattina – con il primo dei nove interventi previsti, in Via Campi e Via Laviano, tratto complessivamente di circa due chilometri nelle frazione Corticelle e Spiano – i lavori di estensione, rifunzionalizzazione, ricostruzione e riabilitazione della rete fognaria comunale.

“Si tratta” – dice il sindaco Antonio Somma – “di opere collegate ad un finanziamento europeo rilevante, ammontante a 4 milioni e settecentoventiseimila euro, destinato alla Provincia di Salerno quale stazione appaltante e, per essa, a favore dei Comuni di Mercato San Severino e Cava de’Tirreni, nell’ambito del POR Campania FESR 2014-2020 – asse VI – priorità 6b O.S. 6.3 – azione 6.3.1., denominato “Grande progetto risanamento ambientale dei corpi idrici superficiali della Provincia di Salerno, comparto attuativo 7 – Area Solofrana – Bonea”.

“I lavori” – aggiunge il primo cittadino – si articolano, nel nostro ambito comunale, in ben nove interventi in altrettante aree e servono anche ad estendere il servizio a porzioni di territorio attualmente non servite ed oggetto di espansione urbanistica. Gli interventi di estensione, rifunzionalizzazione, ricostruzione e riabilitazione della rete fognaria interessano l’intero territorio comunale di Mercato S. Severino, in particolare le frazioni di S. Eustachio, Piazza del Galdo, Sant’Angelo, Acquarola, Spiano, Costa, Carifi, Torello e Corticelle.