Mercato San Severino, 3,5 milioni dal Viminale per dissesto idrogeologico.

Tre milioni e mezzo di euro sono stati disposti e saranno stanziati dal Ministero dell’Interno per il Comune di Mercato San Severino : destinati alla frazione Spiano, serviranno per progetti relativi ad interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nell’area.

Lo annuncia il Sindaco, Antonio Somma, che aggiunge : ” Il Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno, di concerto con il Responsabile del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con decreto dello scorso 6 Marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 marzo, ha individuato gli Enti beneficiari del contributo per gli interventi riferiti ad opere pubbliche riguardanti la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, secondo le previsioni di cui all’art.1 comma 853 e seguenti della legge 27.12.2017, n. 205. Il Comune di Mercato S. Severino è ricompreso tra i duecentottantasei interventi finanziati in Italia ed è uno dei sei Comuni della Provincia di Salerno a beneficiare del contributo ministeriale”.

“Gli interventi previsti e finanziati” – prosegue Somma – “ sono diretti a mettere in campo iniziative per ridurre il rischio idrogeologico nell’ambito territoriale della frazione Spiano, salvaguardare la popolazione e proteggere le infrastrutture e gli immobili. Il progetto concilia interventi di natura estensiva, dettati da sistemazioni idraulico forestali incernierate su interventi di ingegneria naturalistica, con attività di carattere intensivo, determinate dall’inserimento di difese trasversali “briglie” e longitudinali “argini e difese spondali”.

“Sempre sotto il profilo meramente tecnico, occorre dire che sono in programma nuovi attraversamenti ed una più corretta ed efficace regimentazione dei flussi provenienti dai sovrastanti impluvi, con particolare riferimento ai tratti tombati nell’area urbanizzata”.

“E’ un programma importante, a costozero per le casse comunali“ – chiude Somma –“che testimonia l’attenzione e l’impegno concreto, con i fatti, dell’Amministrazione Comunale in carica, per la tutela della Comunità sanseverinese ed a favore della salvaguardia dell’ambiente nel nostro territorio.”