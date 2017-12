Il Mercatino dei bambini della scuola dell’infanzia a Roccadaspide.

Roccadaspide, questa mattina il “Mercatino” dei bambini della suola dell’infanzia.

È un appuntamento molto importante quello che attende i bambini della scuola dell’infanzia di Roccadaspide, che questa mattina a partire dalle 10 accoglieranno nella loro scuola i potenziali acquirenti dei propri lavoretti scolastici. Per salutare il Natale, infatti, le maestre hanno organizzato un “Mercatino di Natale” di solidarietà: i piccoli oggetti che i bambini hanno realizzato negli ultimi giorni saranno messi in vendita in occasione del mercatino, e il ricavato sarà devoluto in parte per l’acquisto di materiale didattico per la scuola stessa, e in parte per il Bambino Gesù.

Gli scopi del progetto, che coinvolge gli alunni del plesso di Roccadaspide, e quelli dei plessi di Serra, Doglie, Monteforte e Fonte, sono, dunque, diversi: impegnare e rendere consapevoli i bambini dell’importanza di un oggetto realizzato con le loro mani; insegnare loro l’importanza della condivisione e dell’altruismo, facendo crescere in loro il desiderio di aiutare, nel loro piccolo, i bambini meno fortunati. Una scuola che quindi si conferma sempre più preziosa nell’educare i bambini, inculcando loro i valori fondamentali, e insegnando loro a dare importanza alle cose e soprattutto alle persone.

Sarà presente tra gli altri, la Dirigente dell’Istituto Comprensivo, la dottoressa Rita Brenca.