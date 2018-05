Maiori Music Festival, concerto da camera in Badia sabato 19 a Santa Maria de Olearia.

Ad aprire il ricco cartellone della stagione concertistica del Maiori Music Festival, in occasione della Notte dei Musei, sarà il “Concerto da camera in Badia: Magiche suggestioni” che si terrà sabato 19 maggio (ore 18.30) nello splendido scenario della Badia di Santa Maria de Olearia a Maiori.

L’unione della musica e della arte darà all’evento magiche suggestioni, il suono grave della tuba esalterà la particolare atmosfera del luogo permettendo un vero e proprio salto nel passato.

Il protagonista del concerto sarà il maestro Alexandre Cerdà Belda, docente di Basso Tuba del Conservatorio G. Martucci di Salerno e direttore dell’orchestra Maiori Music Festival, che eseguirà brani musicali intervallati da letture di poesie, il tutto corredato da una narrazione che farà da filo conduttore, sempre a cura del M° Cerdà.

Il repertorio prevede: Jeux d’enfants – Cirque du Soleil; Menuet I e II dalla prima suite per violoncello solo BWV1007 – J. S. Bach; A trace of Grace – M. Godard; Sueno – A. Cerdà Belda; Recuerdo – A. Cerdà Belda; Dolce Nenia – A. Cerdà Belda; Quello che non riesco a dirti – A.Cerdà Belda; Temps – A. Cerdà Belda.

Santa Maria de Olearia è uno dei più celebri insediamenti monastici dell’antico Ducato di Amalfi medievale, collocato lungo la Costiera, dopo Capo d’Orso e prima del centro urbano di Maiori. La sua importanza deriva soprattutto dai cicli pittorici medievali che ancora si conservano all’interno. L’abbazia è composta da tre piccole chiese sovrapposte dedicate alla Vergine Maria e a San Nicola, affrescate a partire dal X sec. Sorse come eremo tra il 973 e il 987 ad opera dell’anacoreta Pietro e del nipote Giovanni, fu protocenobio benedettino e poi Badia, chiamata de Olearia probabilmente per i rigogliosi ulivi che la circondavano.

Info: Salvatore Dell’Isola direttore artistico 3392829691 – www.maiorimusicfestival.it

Per raggiungere la Badia si potrà usufruire del servizio navetta per info: Maiori Cultura 3338907653