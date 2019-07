L’Italia che non conosci, serie tv ambientata a Pontecagnano.

Il Comune di Pontecagnano Faiano protagonista de L’Italia che non conosci, produzione televisiva realizzata da Kronos Film per la regia di Guido Maria Valletta e la conduzione di Cinzia Morena.

Una pellicola che sarà mandata in onda all’interno di una serie in previsione nel 2020 su Netflix e che verrà anticipata giovedì 18 luglio, alle ore 20.00, presso i locali dell’ex tabacchificio Centola.

Il programma, fortemente sostenuto dall’Amministrazione Lanzara nell’ambito di una più vasta operazione di marketing territoriale, tende a promuovere e valorizzare le eccellenze della città, la sua storia di cultura e di accoglienza, la sua vocazione artigianale e la sua tradizione eco-gastronomica, la risorsa mare e tutte le bellezze di questo luogo destinato a diventare simbolo del Sud Italia.

“Sarà un onore per noi presentare un lavoro che fotografa con talento ed oggettività una terra da scoprire e valorizzare. Mostreremo quanto è bella e viva ed accogliente la nostra comunità e la presenteremo anche a chi non ha mai avuto il piacere di conoscerla e visitarla. Pontecagnano Faiano è pronta per ripartire e presentarsi come meta appetibile per giovani, famiglie e quanti vogliano vivere l’esperienza di un luogo incantato, in continua espansione”, ha dichiarato Adele Triggiano, Assessore al Turismo ed al Marketing Territoriale.

Il Sindaco Giuseppe Lanzara ha, inoltre, affermato: “Una zona così ricca, posta a metà strada fra due delle più belle coste del mondo, non può che essere valorizzata e promossa ben oltre i confini comunali. Ben vengano queste iniziative e ben venga, con l’impegno di tutti, un turismo vivo e consolidato, che premi la bellezza e la cultura e gratifichi la nostra comunità”.