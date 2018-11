L’appuntato dei Carabinieri Carmine Cicalese di Mercato San Severino nominato Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana.

Domenica 4 novembre, giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate, è stata conferita all’appuntato scelto dei Carabinieri Carmine Cicalese, concittadino, l’ onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana, nel corso di una cerimonia che ha avuto luogo presso il Teatro Augusteo di Salerno, alla presenza del comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri, Colonnello Antonino Neosi.

Ha presenziato, per l’Amministrazione Comunale di Mercato S. Severino il ViceSindaco, Gerardo Figliamondi.

“Sono onorato – dice Cicalese – di aver ricevuto questa onorificenza. Ringrazio il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il Sindaco di Mercato S. Severino, Antonio Somma, il ViceSindaco, Gerardo Figliamondi, presente alla cerimonia, e il comandante del Reparto Territoriale dei Carabinieri di Nocera Inferiore, Tenente Colonnello Mortari, presso il quale lavoro attualmente”.

“L’onorificenza attribuita a Cicalese – dice Figliamondi – è motivo di orgoglio per sé stesso, per la sua famiglia e per l’intera Comunità sanseverinese. Carabiniere-modello, tutore dell’ordine e garante delle istituzioni, deve essere additato ai nostri giovani quale modello ed esempio”.

L’onorificenza a Cicalese è stata assegnata dal Presidente della Repubblica, Mattarella, per meriti di servizio. Pochi anni fa, aveva già ricevuto la Benemerenza Giubilare dell’Ordine Costantiniano San Giorgio di Spagna.

In servizio nei Carabinieri dal 1998, Cicalese ha lavorato nell’Arma territoriale in ambito nazionale; poi, nel reparto Carabinieri a cavallo e, successivamente, presso il Norm di Napoli, oltre ad essere stato impegnato nelle aree contraddistinte dall’emergenza rifiuti e in reparti speciali dei Carabinieri. In precedenza, aveva prestato servizio, per 5 anni, a Trieste, al confine con la Slovenia, e a Muggia (Ts). E’ sposato e ha 3 figli.