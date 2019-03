L’Antica Grecia nel Carnevale di Cetara.

Il borgo di Cetara è pronto ad accogliere il Carnevale, in programma da domani, domenica 3, fino a domenica 10 marzo. Un evento nato dalla stretta sinergia tra l’Amministrazione Comunale e il Forum dei Giovani, in collaborazione con il Gruppo di Lavoro “Carnevale Cetara”, guidato dalle giovani Annamaria Zuppardi e Marianna Esposito, con l’obiettivo di voler rinnovare una tradizione andata perduta.

Quest’anno, protagonista del Carnevale sarà un carro allegorico ispirato alle divinità greche, allo scopo di promuovere la cultura letterale greca quale tra gli elementi fondanti dell’idea moderna di Occidente, che sfilerà per le vie del paese animato, con musiche e balli, da centinai di partecipanti, tra adulti, ragazzi e bambini.

Novità importante per il “Carnival Party” è la festa in maschera che si terrà martedi 4 marzo, alle 21, in Piazza San Francesco, una festa per tutte le fasce di età, in compagnia della coinvolgente band Skizzekea, dove un’attenta giuria premierà la maschera più bella, una festa per tutte le fasce di età.

“È bello vedere tra i vicoletti i nostri ragazzi impegnati a preparare maschere e carretti da esibire in gara e nelle varie sfilate. E’ questo il clima che noi amiamo respirare”- afferma Daniele D’Elia, consigliere delegato alle politiche giovanili del Comune di Cetara. “Un ringraziamento per il supporto, accompagnato da preziosi consigli, va ad Alfonso Pastore e all’Ingegner Taiani, perni del carnevale maiorese, che ci ospiteranno per la sfilata di domenica 10. Una realtà ormai consolidata che coinvolge l’intera Costiera Amalfitana” – conclude D’Elia.

“Provo una particolare gioia nel vedere i giovani cimentarsi in attività, il cui unico scopo è la condivisione di momenti di festa e spensieratezza” – aggiunge il Sindaco del Comune Costiero, Fortunato Della Monica.

Il programma, oltre alle tre sfilate dei giorni 3, 5 e 10 marzo, si arricchisce anche di due momenti ludici rivolti ai più piccini, che si svolgeranno presso Largo Marina, nei giorni 3 e 5 marzo.

PROGRAMMA COMPLETO DEL CARNEVALE DI CETARA

Domenica 3 marzo

ore 11.00 Largo Marina Animazione per bambini*

ore 15.00 da Piazza Europa Sfilata del carro allegorico dal tema “L’Antica Grecia” ed esibizione del gruppo di ballo

Lunedì 4 marzo

ore 21.00 “Carnival Party”, Piazza San Francesco con “SKIZZIKEA BAND”*

Martedì 5 marzo

ore 11.00 Sala Ave Maria Animazione per bambini

ore 16.30 da Piazza Martiri Ungheresi Sfilata del carro allegorico dal tema “L’Antica Grecia” ed esibizione del gruppo di ballo

Domenica 10 marzo

ore 15.00 presso il Comune di Maiori Sfilata del carro allegorico dal tema “L’Antica Grecia” ed esibizione del gruppo di ballo

* In caso di pioggia la manifestazione si terrà presso la sala “Ave Maria”

(In caso di pioggia del giorno 3 o 5 marzo, la sfilata si svolgerà il giorno 9 marzo 2018, alle ore 15.00 da Piazza Europa e Largo Marina)