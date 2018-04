Ladri arrestati ad Eboli, il plauso di Cariello.

Comunità e territorio ringraziano i carabinieri della compagnia di Eboli ed i magistrati salernitani per il loro impegno quotidiano nel garantire la sicurezza e ripristinare la legalità. L’impegno ed i risultati di magistrati e forze dell’ordine nel contrasto alle azioni criminali sono un messaggio di fiducia importante alle comunità ed ai territori.

Gli arresti operati questa mattina dai carabinieri della compagnia di Eboli, su ordine della Procura della Repubblica di Salerno, rappresentano la risposta delle istituzioni al triste fenomeno delle rapine, dei furti e degli atti di violenza.

Le condizioni di sicurezza e di agibilità diffusa sono il necessario humus sul quale costruire ogni disegno di crescita dei territori e delle comunità. Una città sicura ha maggiori capacità di svilupparsi e di dare risposte ai giovani, agli anziani, alle famiglie. Per questo motivo, ed a nome dell’intera comunità ebolitana, voglio esprimere ancora una volta alla magistratura salernitana ed a tutti i carabinieri della compagnia di Eboli, al comando del maggiore Luca Geminale, l’apprezzamento per il loro impegno quotidiano in favore della legalità e della sicurezza, nella certezza che tutti i cittadini sappiano apprezzare pienamente i risultati raggiunti anche con il blitz di questa mattina.

Massimo Cariello