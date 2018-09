Laboratorio Urbano Baronissi, pubblicato il bando.

È stato pubblicato il bando di selezione per l’ammissione alle attività del Laboratorio Urbano Baronissi, a titolarità del Comune di Baronissi, ente capofila, in partnership con Essenia UETP, l’associazione Overline e la QS & Partners di V. Quagliano & C Snc.

Le attività pianificate riguarderanno l’attivazione di un Laboratorio di creazione d’impresa e di orientamento al lavoro rivolto a min. n. 20 giovani che abbiano un’idea d’impresa nei settori artistico, culturale, marketing territoriale, accoglienza turistica e desiderino metterla in pratica. Un Laboratorio di creatività e sviluppo del talento artistico, rivolto a min. n.20 giovani del territorio, articolato su due indirizzi: “Pittura e fotografia artistica urbana” e “Musica e danze di strada” e un Laboratorio esperienziale di tirocini all’estero presso imprese, strutture, organismi ubicati in Spagna per almeno n. 10 giovani, selezionati tra i partecipanti ai laboratori precedentemente indicati, presso strutture ed organismi operanti nel settore artistico, culturale, turistico.

L’iniziativa, finanziata dalla Regione Campania nell’ambito del programma Benessere Giovane, mira a sensibilizzare e accompagnare i giovani dai 16 ai 35 anni in materia di lavoro autonomo, all’acquisizione di esperienze e competenze utili a favorire la loro crescita personale, la cittadinanza attiva, la conoscenza dei territori e a dare spazio alle loro propensioni artistiche e creative.

Il bando e la modulistica per la candidatura a partecipare ai laboratori sono disponibili sul sito del Comune di Baronissi.

La documentazione richiesta dovrà pervenire in busta chiusa (non fa fede il timbro postale), con consegna a mano o a mezzo posta raccomandata, entro le ore 12.00 del giorno 05/10/2018 al seguente indirizzo: Comune di Baronissi Ufficio Informagiovani- Piazza della Repubblica, 1- 84081 Baronissi (SA). Sulla busta chiusa, oltre al mittente ed al destinatario, bisogna riportare la seguente dicitura: “Bando di Selezione per l’ammissione di giovani alle attività del Laboratorio Urbano Baronissi”.

Una opportunità per gli under 35 che vogliono essere affiancati per la formulazione della loro idea imprenditoriale e lo sviluppo di un business plan finalizzato anche all’accesso ai fondi regionali, nazionali e dell’Unione Europea.

Per info: Comune di Baronissi Ufficio Informagiovani – Tel. 089828242 – e-mail informagiovani@comune.baronissi.sa.it