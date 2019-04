Laboratorio di cinema a Sala Consilina.

C’è tempo ancora fino al prossimo 30 aprile per iscriversi al Laboratorio Cinematografico di 100 ore finanziato dalla Regione Campania nell’ambito di “Benessere Giovani – Organizziamoci” (POR Campania 2014/20) e promosso da un vasto partenariato guidato dal Comune di Sala Consilina e dall’APS TOKO FILM FESTIVAL.

Il Laboratorio Cinematografico, diretto dall’Associazione culturale Toko Film Festival di Sala Consilina in stretto accordo con il partenariato di progetto, ha l’obiettivo di favorire l’ingresso dei giovani, in particolare del territorio di Sala Consilina, nel mondo del lavoro attraverso le leve competitive offerte dalle competenze trasversali e professionalizzanti. La partecipazione al laboratorio è gratuita, aperta ai giovani residenti in provincia di Salerno di età compresa tra i 16 e 35 anni.

Le tematiche affrontate saranno tra le altre l’introduzione al cinema, la regia, la sceneggiatura e scrittura creativa, la fotografia cinematografica, il montaggio e la post produzione. Il laboratorio si svolgerà all’interno del Polo Culturale Cappuccini, messo a disposizione dal Comune di Sala Consilina. Le attività di formazione saranno coordinate da tutor (maestri) esperti del settore.

Gli iscritti saranno anche coinvolti nella produzione di un cortometraggio successivamente visionato ed analizzato nel corso dell’evento finale “Toko Film Festival”. Il percorso formativo si concluderà infatti con l’attivo coinvolgimento e la partecipazione degli iscritti all’evento finale del progetto costituito dal «Toko Film Festival», VI edizione della “Rassegna cinematografica di cortometraggi nazionali ed internazionali” ideata con l’obiettivo principale di avvicinare il pubblico alla realtà del cinema indipendente e sperimentale.

Ulteriori informazioni, insieme all’istanza di partecipazione, sono disponibili on line sul sito web Istituzionale del Comune di Sala Consilina, al seguente link:

http://www.salaconsilina.gov.it/partecipazione-al-laboratorio-cinematografico-di-100-ore-finanziato-dalla-regione-campania-nellambito-di-benessere-giovani-organizziamoci-prorogato-al-30-04-2019-il-termine-di-presentazione-d/

Oppure sul sito web del Toko Film Festival, al seguente link:

http://www.tokofilmfestival.it/corso-di-cinema/?lang=it

La domanda di partecipazione, corredata dalla documentazione richiesta, dovrà essere presentata a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Sala Consilina in Via Mezzacapo, n.44 ovvero inviata all’indirizzo mail protocollo.salaconsilina@asmepec.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30/04/2019.