La Luna delle Donne, rassegna cinematografica dal 2 al 4 settembre a Minori.

Il percorso cinematografico della mini rassegna parte da una grande conquista. Per gli uomini. Per le donne.

E’ grazie a una donna, grazie a una scienziata, che ci ha portati fuori dai confini del nostro pianeta, se l’umanità ha messo piede sulla Luna.

Come raccontato dal film Il diritto di contare Katherine Johnson fu l’unica donna, l’unica Afro-Americana a far parte del team della NASA per la corsa allo spazio. Un genio matematico.

Un mondo lavorativo sconosciuto e sui generis è quello descritto in Tutta la vita davanti. Un universo popolato da strane figure e da giovani vessati da dinamiche oscure. Una pluralità di personaggi specchio dell’epoca.

La difficoltà di mantenere una collocazione lavorativa è la trama di 7 Minuti. Ispirato a una storia vera non lascia scampo; le protagoniste rappresentano, ognuna, un diverso aspetto della difficoltà dei tempi instillando dubbi e perplessità che disorientano.

Prof.ssa Paola Mansi

Consigliere delegato alla cultura