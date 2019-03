Iniziati i lavori di copertura del campo sportivo di Cappuccini a Sala Consilina.

Praticare diversi sport al coperto, tra i quali calcetto, basket e pallavolo: a partire dal prossimo autunno a Sala Consilina sarà possibile anche in località Cappuccini, nell’area del Teatro Comunale. Sono iniziati infatti i lavori di adeguamento e copertura del locale impianto sportivo polivalente, realizzati grazie ad un finanziamento di 370mila euro, ottenuto dall’Amministrazione Comunale di Sala Consilina, guidata dal sindaco Francesco Cavallone, con un mutuo agevolato. Il Comune salese ha infatti partecipato con successo all’iniziativa “500 impianti sportivi di base”, nata dalla collaborazione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Istituto per il Credito Sportivo (ICS) ed inserita nell’ambito del progetto “1000 cantieri per lo Sport”. Ad aggiudicarsi l’appalto è stata l’ATI Costruzioni Nigro s.r.l., che completerà l’opera in sette mesi: la consegna è prevista per fine settembre. I lavori prevedono la copertura dell’impianto polisportivo, la ripavimentazione, il rifacimento dell’impianto elettrico e la predisposizione per l’impianto di riscaldamento. Inoltre è prevista la messa a norma degli spogliatoi, con particolare attenzione a garantirne un comodo utilizzo anche da parte dei disabili.

Grande la soddisfazione della consigliera delegata allo Sport Elena Gallo: “Già dal prossimo autunno –sottolinea la Gallo- i cittadini di Sala Consilina potranno usufruire di una nuova struttura sportiva al coperto, all’interno delle quale potranno essere praticati diversi sport. Con la realizzazione della copertura dell’impianto polivalente di Località Cappuccini siamo certi di aver interpretato al meglio la volontà della comunità, investendo importanti risorse (circa 400mila euro) per lo sport. A Sala Consilina la pratica delle attività sportive è estremamente viva, e come amministrazione non potevamo esimerci dal concentrare i nostri sforzi per garantire sempre più spazi a disposizione di tutti gli sportivi. Nel nuovo impianto giovani e meno giovani, associazioni e privati di Sala Consilina –conclude la consigliera delegata allo Sport- potranno così divertirsi, allenarsi ed inseguire i propri sogni, anche nella stagione invernale”.