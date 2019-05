Inaugurata targa rotatoria di Via Spiano a Mercato San Severino.

Si è svolta nel pomeriggio di ieri (inizio alle ore 17:00) la cerimonia di scopertura della targa relativa alla rotatoria di Via Spiano.

Ha presenziato il sindaco, Antonio Somma, con lui esponenti della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale, oltre a numerosi concittadini.

“Una proposta che, nella sua semplicità, è da considerare altamente simbolica.” – dice il sindaco Antonio Somma – “La lapide inaugurata, a costo zero per l’Amministrazione Comunale e donata da una azienda locale, è posta al centro della rotatoria di via Spiano, a Curteri, di competenza dell’Amministrazione Provinciale ma adottata dal Comune di Mercato San Severino, rimessa a nuovo con l’apposizione di un’aiuola e piante, con accorgimenti tesi a migliorare il livello di visibilità per gli automobilisti. Un tratto di verde in una zona contraddistinta da traffico elevato, in prossimità dello svincolo autostradale. Una iniziativa che rientra in un progetto complessivo, che ha visto rimettere in sesto e rinascere tutte le rotatorie del territorio comunale, grazie all’affidamento a privati che hanno aderito ad un avviso pubblico e son divenuti i responsabili della cura e della manutenzione del verde di ciascuna rotatoria.”

“Ringrazio” – chiude Somma – “gli uffici comunali dell’area lavori pubblici, che hanno curato la fase progettuale e la procedura tecnica ed amministrativa, per pervenire al miglioramento delel condizioni di percorribilità del tratto stradale ed all’apposizione della targa. È il primo tassello nell’ambito delle attività dirette a riqualificare gli spazi e le aree ai punti di ingresso della Città”