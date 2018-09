Il tenore Pasquale Esposito gira il suo video clip a Minori.

Pasquale Esposito, tenore italiano di fama internazionale, ha scelto Minori come set del suo nuovo video L’Italiano. Il brano sarà presentato nel suo tour internazionale e nord americano, ed è presente nel suo doppio cd e Speciale Televisivo “Pasquale Esposito Celebrates Italian Piazzas” (omaggio alle più celebri piazze italiane e alle canzoni che hanno inspirato negli anni). Arrangiato dal Maestro Adriano Pennino L’Italiano, classico della nostra musica e di particolare rilevanza per tutti gli italiani all’estero, ha assunto nuova verve e sfumature.

Il meraviglioso scenario di Minori, l’accoglienza ricevuta dalla città, in fattispecie dal sindaco Andrea Reale e dall’Hotel Villa Romana & SPA, hanno fatto sì che Pasquale Esposito e il suo team artistico, composto dal regista Ettore Squillace e dall’assistente di regia Davide Aronica, selezionassero Minori come luogo ideale per le riprese. Il video si propone di esaltare gli stereotipi italiani e di celebrare l’importanza della donna nella nostra società matriarcale. La donna, perno della famiglia e della vita stessa sa essere dolce ed accogliente, ma capace di grande forza quando le sue speranze e i suoi sentimenti sono traditi.

Pasquale Esposito da sempre impegnato a diffondere la cultura italiana nel mondo spera che il video possa dare nuova luce a tutti quelli che finora sono stati stereotipi denigratori dell’Italia.