Il Presepe Vivente a San Mango Piemonte.

Fede e tradizione: questi gli ingredienti dell’edizione 2018 del Presepe Vivente che si terrà nel pittoresco centro storico di San Mango Piemonte, in provincia di Salerno, il 26 dicembre 2018 edil 5 e 6 gennaio 2019. A partire dalle ore 18 e fino alle 21, centinaia di interpreti in costume animeranno le strade, le piazze e le botteghe cittadine, dando vita ad un suggestivo percorso che attraverserà l’intero borgo, fino a raggiungere la grotta della Natività nel cuore del centro storico.

Oltre alla rappresentazione presepiale, l’edizione 2018 del “Presepe Vivente di San Mango Piemonte” prevede un ricco calendario di eventi, con concerti di musica popolare, degustazione di prodotti tipici e spettacoli di video mapping.

La rappresentazione presepiale si snoderà lungo la storica via Relli, nel cuore del centro cittadino, e gli spettatori avranno la possibilità di attraversare i luoghi allestiti per la rappresentazione scoprendo scene di vita quotidiana, mestieri scomparsi, antiche ricette del territorio e tradizioni agresti: “una vera e propria full immersion nella cultura e nelle antiche tradizioni di San Mango Piemonte che coinvolge oltre 100 comparse e decine di volontari, un presepe vivente fatto di persone e animali reali, che preparano al momento il pane, le pietanze alimentari, o che lavorano la terra, il ferro, davvero, senza finzioni! – spiega il Sindaco di San Mango Piemonte Francesco Di Giacomo, in carica da giugno di quest’anno – “Fin dalla mia nomina, l’Amministrazione Comunale si è impegnata per far rivivere la tradizione del Presepe Vivente che rappresenta, da vari decenni, per l’intera comunità un momento importante di aggregazione e cooperazione, grazie al quale si tramandano di generazione in generazione i valori che caratterizzano la comunità civile, diffondendo cultura e preservando il Natale dalla banalità consumistica in cui spesso rischia di cadere”.

Oltre all’importante componente religiosa, il Presepe Vivente di San Mango Piemonte si sviluppa come rassegna lungo tutto il periodo natalizio con un palinsesto variegato e coinvolgente ideato per visitatori di ogni età, come sottolinea il direttore artistico Giampiero Fortunato: “Insieme all’Amministrazione Comunale, che ringrazio per la fiducia riconosciutami, abbiamo creato un palinsesto in grado di coinvolgere i diversi target della popolazione con eventi di importante valenza culturale e in sinergia con le tradizioni e l’enogastronomia del territorio”.

Il primo appuntamento è in programma venerdì 7 Dicembre con l’accensione delle luminarie natalizie della Villa Comunale (ore 19) ed il Falò dell’Immacolata, con balli, canti e musica folk a cura del gruppo “Voci del Sud”. Si prosegue presso la chiesa di Santa Maria con il concerto a cappella del “CoroPop di Salerno”(domenica 16 Dicembre, ore 19) e lo spettacolo “Le pastorali di Natale” di Espedito De Marino con la partecipazione di Alessandro Fortunato (domenica 30 Dicembre, ore 19). Mercoledì 26 Dicembre, sabato 5 e domenica 6 Gennaio 2019 andrà in scena il Presepe Vivente vero e proprio.

Di seguito, il programma completo dell’edizione 2018 del “Presepe Vivente di San Mango Piemonte”:

– 7 Dicembre 2018

Ore 19:00 – Villa Comunale: Accensione Luminarie Natalizie, Spettacolo di animazione luminosa e artisti di strada.

Ore 20:00 – Centro Storico: Falò dell’Immacolata, “Voci del Sud” – Balli e canti musica folk popolare.

– 16 Dicembre 2018

Ore 19:00 – Chiesa di Santa Maria: “CoroPop di Salerno” – Concerto a cappella.

– 26 Dicembre 2018

Ore 18:00 / 21:00 – Via Relli: Inaugurazione “Presepe Vivente”, degustazione prodotti tipici, rappresentazione antichi mestieri, spettacoli di video mapping.

– 30 Dicembre 2018

Ore 20:00 – Chiesa di Santa Maria: Espedito De Marino con la partecipazione straordinaria di Alessandro Fortunato – Concerto “Le pastorali di Natale”.

– 5 Gennaio 2019

Ore 10:00 Palazzo di Città: Workshop arte presepiale.

Ore 17:00 Palazzo di Città: Inaugurazione I ed. Mostra Presepiale.

Ore 18:00 / 21:00 – Via Relli: “Presepe Vivente”, degustazione prodotti tipici, rappresentazione antichi mestieri.

– 6 Gennaio 2019

Ore 11:00 – Villa Comunale: “La Befana vien sui trampoli” – Spettacoli e animazione con artisti di strada

Ore 17:00 – Palazzo di Città: Mostra Presepiale

Ore 18:00 / 21:00 – Via Relli: “Presepe Vivente”, degustazione prodotti tipici, rappresentazione antichi mestieri

Per info e contatti: Telefono 089 631 031 – Email: infofocus@virgilio.it

Il “Presepe Vivente di San Mango Piemonte” è organizzato dall’Amministrazione Comunale di San Mango Piemonte ed è stato finanziato dalla Regione Campania nell’ambito attuativo delle Deliberazione di Giunta Regionale n. 364 del 12/06/2018 (“Eventi per la Promozione Turistica e la valorizzazione dei territori, programma giugno 2018 – giugno 2019”). L’evento è infatti in piena sintonia con la strategia turistica regionale, in quanto contribuisce a potenziare l’attrattività del territorio mediante la valorizzazione del centro storico cittadino attraverso attività legate alla tradizione e alla cultura locale.