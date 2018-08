Il lavianese Rocchino Falivena insignito del titolo di Cavaliere al merito della Repubblica.

Con grande soddisfazione, il Presidente dell’Associazione unitamente ai volontari, vuole ringraziare il Presidente della Repubblica per la nomina di “Cavaliere al merito della Repubblica” al socio volontario del nostro sodalizio Rocchino Falivena, che, su segnalazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 2 giugno 2018 è stato insignito della suddetta distinzione onorifica.

Il Presidente, Dott. Enrico Flauto, Dichiara: “Voglio congratularmi con Rocchino per la nomina ricevuta, e ringraziare l’Onorevole Presidente della Repubblica Dott. Sergio Mattarella, nonché la presidenza del Consiglio dei Ministri, per il riconoscimento dato ad un volontario del sodalizio da me presieduto.

Ringraziando, in attesa dei festeggiamenti ufficiali, sono felice di attestare che la nostra associazione, con all’interno ormai N.2 “Cavalieri al merito della Repubblica”, continua la sua collaborazione con il territorio italiano con spirito di sacrificio, impegno, e solidarietà.”