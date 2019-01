Il Laboratorio Urbano Baronissi & il protagonismo giovanile.

Continuano le attività del “Laboratorio Creazione di Impresa ed Orientamento al Lavoro” presso il Centro Polifunzionale “G.Regeni” di Baronissi con l’obiettivo strategico di valorizzare le idee creative e innovative dei giovani attraverso la definizione del Business-Plan e una puntuale attività di fundraising.

L’azione messa in campo nell’ambito del progetto “Benessere Giovani-Organizziamoci”, finanziato dalla Regione Campania a titolarità del Comune di Baronissi coinvolge giovani, prevalentemente neet, provenienti da tutto il territorio salernitano.

La didattica, l’orientamento e il coaching sono curate dalla società QS & Partners di Vincenzo Quagliano & C. SNC e da Essenia UETP di Salerno, strutture che vantano un background pluriennale in materia di creazione di impresa, progettazione e attuazione di progetti complessi a valenza nazionale ed internazionale. L’attività, a partire dai prossimi incontri di febbraio, sarà aperta anche ad altri giovani del territorio, per i quali il team di progetto e gli allievi del corso organizzeranno l’attività di front office. Questi incontri si terranno, come di consueto, il lunedì pomeriggio a partire dalle ore 15 fino alle 19 presso il Centro Polifunzionale G. Regeni.

Un “info point a servizio dei giovani della Valle dell’Irno”, dove gli interessati potranno acquisire notizie utili su programmi e opportunità quali Resto al Sud, Garanzia Giovani, Yes I Start up oltre a info utili sulle modalità di funzionamento delle Strutture Territoriali destinate allo sviluppo economico e sociale, quali Gal Terra & Vita, il Piano Sociale di Zona PS6, ecc..

L’obiettivo dell’attività risiede nell’ampliare l’azione di acquisizione di idee operando nell’ottica del Think Tank per attrarre progetti, accelerarne il processo di avvio rilanciando, così, gli investimenti in provincia di Salerno a fini economici ed occupazionali.

L’iniziativa, sin dalle prime battute si è caratterizzata come “riferimento informativo territoriale aggregante per i giovani”, capace di colmare l’assenza di strutture locali impegnate in materia di sviluppo imprenditoriale e di orientamento per nuova occupazione. L’attività rientra nelle azioni programmate del progetto Laboratorio Urbano Baronissi che vede il coinvolgimento del Comune di Baronissi, dell’Associazione Giovanile Overline, di ESSENIA S.r.l. e della QS & Partners di Vincenzo Quagliano & C. Snc.