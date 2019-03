Il Gatto e la Luna, terzo appuntamento di Dalla Pietra alla Voce, sabato 9 all’Arsenale di Amalfi.

“Dalla Pietra alla Voce – Il Teatro in Arsenale. ” Il Gatto e la Luna ” è il terzo spettacolo, in programma sabato 9 marzo 2019 alle ore 20.00 presso l’Antico Arsenale della Repubblica di Amalfi. Dopo le prime due serate, dominate da figure intense e drammatiche, il registro cambia dando spazio all’ironica e sorridente stravaganza della farsa.

La pièce ( con Mariangela Berazzi, Vincenzo Mercurio e Bruno Paura alla chitarra, regia di Claudio La Camera ) è appunto traduzione italiana della farsa divertente “The Cat and the Moon” di William Butler Yeats, in cui un mendicante cieco e uno zoppo sono in viaggio.

Non si sa se è la scena inventata da due amici clown per passare il tempo o se siano veramente due poveri. Non si sa neanche se la loro ricerca sia autentica o se siano costretti a inventarsi delle mete perché possiedono solo la presenza dell’altro per andare avanti. Di certo è che dicono di cercare la famosa fonte, a cui arrivano con il loro modo di viaggiare: lo zoppo guida con la sua vista il cieco che lo porta sulle spalle. Cantano e discutono, il cieco cantando e parlando della luna come se la vedesse, lo zoppo del gatto di cui è convinto poter eseguire i movimenti agili. Scenografia ed atmosfere sono evocative e portano lo spettatore in una bolla spazio-temporale lontana, fra suggestioni e riflessioni, in uno spettacolo rivolto a grandi e piccini.

L’ingresso allo spettacolo Il Gatto e la Luna è gratuito, così come per tutte le serate di “Dalla Pietra alla Voce – Il Teatro in Arsenale”, rassegna promossa dall’assessorato alla cultura del Comune di Amalfi, retto da Enza Cobalto, e dal consigliere politico Vincenzo Oddo.

Gli appuntamenti teatrali all’Antico Arsenale della Repubblica di Amalfi continueranno poi con i seguenti spettacoli: