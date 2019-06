Il Comune di Minori si congratula con Lina Wertmuller.

Profonda emozione ha suscitato nella cittadinanza minorese la notizia del conferimento dell’Oscar alla carriera a Lina Wertmuller, cittadina onoraria di Minori. È ancora vivo nella memoria il ricordo delle sue due presenze nella Città del gusto: nell’estate del 2000 quando fu ospite del Gusta Minori con la compianta scrittrice Maria Orsini Natale per la presentazione del libro “Francesca e Nunziata” che di lì a poco sarebbe diventato un film con protagonista Sofia Loren e il 13 agosto 2015 quando alla fine del suo spettacolo “Un’ allegra fin de siecle” ebbi l’onore di conferirle la cittadinanza onoraria di Minori e festeggiare il suo 87esimo compleanno nella straordinaria cornice del sagrato della basilica di Santa Trofimena. Sin da ora la invitiamo a voler tornare in Costa d’Amalfi per festeggiare nuovamente insieme il suo genetliaco e omaggiarla per questo prestigioso premio che dà lustro all’Italia e al cinema italiano.

Il Sindaco

Andrea Reale