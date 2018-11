Il Comune di Mercato San Severino istituisce l’Osservatorio comunale permanente sulla tutela della salute dei cittadini.

Avviato l’iter per l’istituzione dell’Osservatorio comunale permanente sulla tutela e la salute dei cittadini.

Lo comunica l’assessore delegato alle politiche sociali, Giuseppe Albano.

“L’Osservatorio” – chiarisce “ viene istituito presso l’Assessorato alle Politiche Sociali con la partecipazione volontaria e gratuita di referenti dell’ Università e dell’ASL territoriale, di medici di base, di specialisti in campo medico, associazioni onlus e con l’adesione di un comitato di cittadini; figure che sono individuate dall’Assessore alle Politiche Sociali, di concerto con il Sindaco, a seguito della presentazione di istanza di partecipazione in adesione all’avviso pubblico. Chi intenda offrire il proprio contributo volontario e gratuito, puo’ inviare la domanda, allegando il curriculum vitae, entro 15 giorni dalla pubblicazione dell’ avviso pubblico all’albo pretorio on line”.

“L’organismo” – aggiunge – “nasce come supporto all’azione amministrativa ed, al tempo stesso, strumento per azioni a tutela della salute dei cittadini, anche allo scopo di assicurare la partecipazione attiva di tutti i soggetti pubblici e privati al fine di monitorare la qualità dell’ambiente e la tutela della salute in quanto fattori strettamente correlati. Servirà, inoltre, per calibrare programmi di screening territoriali con il coinvolgimento dei medici di famiglia, di medici specialisti, dell’Università e delle associazioni operanti nel territorio”.

“E’ l’ennesima iniziativa, in una logica di ascolto e conoscenza” – chiude il sindaco Antonio Somma – “per la tutela e la salvaguardia del Territorio e dell’ambiente : temi che consideriamo priorità assolute per la nostra Comunità”.