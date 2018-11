Il Comune di Eboli attiva il banco alimentare, da gennaio 100 pacchi al mese.

Un messaggio di speranza per chi è maggiormente in difficoltà arriva adesso sul territorio cittadino. Il Comune di Eboli ha infatti approvato il progetto denominato “Condividere i bisogni per condividere il senso della vita” del Banco Alimentare Campania Onlus, che prevede la consegna mensile di 100 pacchi alimentari contenenti generi di prima necessità da destinare a nuclei familiari che versano in stato di indigenza, per la durata di un anno. «Il programma è previsto con decorrenza da gennaio 2019 a dicembre 2019 – ricorda il sindaco di Eboli, Massimo Cariello -, con esclusione del mese di agosto. Manteniamo alta l’attenzione per ogni forma di fragilità, specie in questo periodi di difficoltà diffuse». Gli interessati dovranno presentare domanda all’Ufficio Protocollo del Comune di Eboli, sugli appositi modelli predisposti dall’Ufficio Politiche Sociali, disponibili presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, entro e non oltre le ore 12 di venerdì 23 novembre 2018. «La distribuzione alle persone individuate dal bando avverrà a cura dell’associazione Eboli Solidale, presieduta da Antonio Santimone – sottolinea l’assessore comunale alle politiche sociali, Carmine Busillo -. Sarà un modo per essere vicini a chi si trova in situazione di difficoltà, garantendo quel minimo che un’iniziativa de genere riesce ad assicurare alle famiglie».