Giffoni, attiva la nuova Carta di Identità Elettronica con microchip.

Dal 1 Gennaio 2018 la carta d’identità elettronica è obbligo di legge, consentendo il rilascio della carta d’identità cartacea solo a fronte di una COMPROVATA ED URGENTE NECESSITÀ di rilascio a vista (motivi di salute, viaggio imminente, consultazione elettorale, partecipazione a concorsi o gare pubbliche e/o ai cittadini iscritti all’A.I.R.E. che ne facciano richiesta), così come stabilito dalla legge.

Il Sindaco Antonio Giuliano informa la cittadinanza che al Comune è già possibile richiedere la nuova carta d’identità elettronica in formato tessera con microchip, scegliendo contestualmente di lasciare la propria dichiarazione d’assenso alla donazione degli organi.

Le postazioni attivate per il rilascio della carta d’identità elettronica sono quelle degli Uffici Servizi Demografici. Il costo della nuova carta d’identità, stabilito con Decreto Ministero delle Finanze del 25 maggio 2016, è di 22,49 euro (16,79 euro per il Poligrafico e Zecca dello Stato, produzione e invio del documento, e 5.70 euro per i diritti di segreteria per il rilascio semplice) oppure euro 27,66 per il duplicato.

E’ sempre possibile esprimere la volontà di donare gli organi davanti all’ufficiale d’anagrafe, con l’eventualità di cambiare idea perché fa fede l’ultima dichiarazione rilasciata in ordine di tempo.

Il documento personale che attesta l’identità del cittadino, realizzato in materiale plastico, dalle dimensioni di una carta di credito è dotata di sofisticati elementi di sicurezza e di un microchip a radiofrequenza che memorizza i dati del titolare.

La foto in bianco e nero è stampata al laser, per garantire un’elevata resistenza alla contraffazione. Sul retro della carta il codice fiscale è riportato, anche, come codice a barre.