Furti negli appartamenti un arresto a Pontecagnano.

“La nostra battaglia contro l’illegalità continua oggi più che mai dura ed inflessibile. Nessuno fermerà l’azione di questa Amministrazione Comunale, congiuntamente ai Corpi di Polizia Municipale e Carabinieri che sentitamente ringrazio, finalizzata a scardinare un sistema di silenzio o peggio ancora connivenza con chi, in ogni ambito, non si attiene alle norme previste dalla legge. Un plauso anche ai cittadini che, fino a tarda notte, hanno apportato un prezioso contributo, fornendo informazioni ed assistendo alle operazioni senza tuttavia intralciarle. Lo sgombero delle abitazioni abusive in Litoranea prima e l’arresto di un ladro a S. Antonio ieri dicono più di mille parole: Pontecagnano Faiano ha deciso di cambiare e cambierà”.

Il Sindaco Giuseppe Lanzara ha commentato così l’intervento che le Forze dell’Ordine hanno messo a punto la scorsa notte in Via Amina, portando allo scoperto uno fra gli autori di un furto in un’abitazione picentina.

La riuscita del colpo è stata compromessa dall’arrivo dei caschi bianchi, prontamente guidati dal Comandante Francesco Lancetta.

Decisivo anche il supporto dei Carabinieri di Battipaglia e di Pontecagnano Faiano, agli ordini del Maresciallo Maggiore Fabio Laurentini e del Maggiore Vitantonio Sisto.

L’arresto del malvivente, che pare fosse fra i responsabili di numerosi altri furti commessi negli ultimi mesi nella zona, contribuirà a ristabilire un clima di maggiore serenità nel comune, da troppo tempo ostaggio di delinquenti e malfattori dediti a reati di vario genere.