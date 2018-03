Festival di organetto del Cilento e Vallo di Diano, sabato 17 e domenica 18 a Polla.

Tutto pronto a Polla per la terza edizione del Festival di organetto del Cilento e Vallo di Diano, in programma presso il Centro Sociale “Don Bosco” il 17 e 18 marzo. Si tratta di un concorso valido come selezione al prossimo campionato italiano. Giunto alla terza edizione, l’evento gode del patrocinio del comune di Polla e della Proloco Tanagro pollese.

Si comincia sabato 17 marzo alle 15:00 con le audizioni che continueranno fino alle 19:30; alle 21:00 cena spettacolo presso l’hotel Belvedere con i maestri Ivano De Simone, Pietro Infantino e Antonio Donnantuoni.

Domenica presso il Centro Sociale Don Bosco alle 10:00 inizieranno le audizioni che si protrarranno fino alle 13:00 e che ricominceranno alle 15:00, mentre alle 20:00 si terrà la premiazione.

Diversi i premi per i primi cinque classificati al concorso, il cui primo posto prevede un organetto ‘Dino Baffetti”. Per maggiori informazioni si può contattare il maestro Ivano De Simone al numero 328 11 77608.