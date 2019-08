Festa del Bocconcino di Bufala da sabato 17 a lunedì 19 ad Eboli.

Giunge alla XXVII edizione la Festa del Bocconcino di Bufala Campana, l’atteso appuntamento dell’associazione Sele Felix, affidato come sempre all’organizzazione di Emilio Cicalese, una vera e propria garanzia. La manifestazione è in programma a Santa Cecilia per tre serate, da sabato 17 a lunedì 19 agosto, presso il centro sportivo Spartacus. «E’ un evento che recupera la centralità di Eboli e questo basterebbe per dire grazie agli organizzatori – ha detto il sindaco, Massimo Cariello -. Intorno a questo prodotto si muove una grande economia, con aziende zootecniche che si occupano di circa 15mila capi e si tratta del prodotto tipico della nostra terra che racconta la storia del territorio». Il programma è illustrato dal patron della manifestazione, Emilio Cicalese: «Tre serate all’insegna della buona tavola, del nostro prodotto tipico, la mozzarella di qualità, dello spettacolo e del divertimento. Sentiamo l’importanza di questo evento, voglio ricordare che nella nostra area operano circa 100 caseifici e che il settore impiega circa 30mila addetti». Con l’appuntamento di Santa Cecilia, l’intero territorio assume nuova centralità dal punto di vista imprenditoriale ed economico. «Una manifestazione storica che valorizza i prodotti del territorio e non a caso da anni è inserita nel calendario comunale degli appuntamenti estivi», ha commentato il presidente di commissione, Pierluigi Merola. Nelle tre serate altrettanti spettacoli: sabato 17 agosto Francesco Albanese da Made in Sud; domenica 18 agosto sfilata di moda; lunedì 19 agosto Antonio D’Ausilio, da Made in Sud. Tra le pietanze previste fusilli con provola, parmigiana, caprese, spunzillo, bocconcini, treccine ricotta e vino locale