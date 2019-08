Enzo D’Arco nuovo direttore artistico di Alla Corte della Principessa Costanza a Teggiano.

A Teggiano fervono i preparativi per la 26^ edizione de “Alla Tavola della Principessa Costanza”, la Festa Medievale regina dell’estate organizzata dalla Pro Loco Teggiano, in programma l’11, 12 e 13 agosto. In queste ore l’intera comunità è coinvolta nelle prove, che hanno per scenario diverse location nello splendido centro storico della Città d’Arte del Vallo di Diano. Come sempre gli indaffaratissimi membri della Pro Loco Teggiano sono impegnati a curare tutti i dettagli della Macchina del Tempo che, a partire da domenica prossima, si appresta per tre giorni a riportare indietro di oltre 500 anni le lancette degli orologi. Un contesto che si adatta perfettamente all’importante annuncio del presidente Biagio Matera, che ufficializza il nome del nuovo direttore artistico della kermesse: si tratta del noto regista, attore e sceneggiatore Enzo D’Arco.

“Abbiamo scelto Enzo D’Arco -spiega Biagio Matera– per le sue qualità artistiche e professionali, requisiti d’eccellenza che abbiamo sempre apprezzato, arricchiti dal valore aggiunto di essere un grande talento espresso dal nostro territorio”. Alla Tavola della Principessa Costanza ha superato ormai i confini regionali ed è una kermesse di respiro nazionale, ma non rinuncia alle sue radici e quindi ad essere, prima di tutto, una manifestazione territoriale. “In base a queste e altre valutazioni -conferma il presidente della Pro Loco Teggiano- la scelta di affidare la direzione artistica ad Enzo D’Arco ci è sembrata la più naturale e coerente. È un’altra delle novità importanti di questa 26^ edizione, ed altre ancora le sveleremo a breve”.

Originario di Sala Consilina, il nuovo direttore artistico è abituato a calcare palcoscenici nazionali: ma di certo per la prima volta si ritrova a dirigere uno spettacolo con centinaia di comparse, che avrà come palcoscenico un intero centro storico e anche un Castello, e come spettatori i circa 30mila visitatori che accorreranno a Teggiano nel corso dei tre giorni.

“La kermesse dedicata alla Principessa Costanza è un centro di gravità che attrae tutti e tutto -sottolinea Enzo D’Arco– e non poteva che attrarre anche me. Per questo ringrazio il presidente Biagio Matera e tutti i membri della Pro Loco, una squadra che lavora così bene e da tanti anni che probabilmente, dopo 26 edizioni, non avrebbe nemmeno bisogno di un direttore artistico”. D’Arco ha le idee chiare su quali saranno gli obiettivi principali da perseguire: “Il mio primo compito -evidenzia- sarà quello di salvaguardare tutto quello che di buono è stato fatto in questi anni. Poi proveremo anche ad introdurre delle novità, per rinfrescare una tradizione così bella ed importante. Ovviamente non le sveliamo ancora: invitiamo invece tutti quanti a venire a Teggiano l’11, 12 e 13 agosto.

Promettiamo -conclude il nuovo direttore artistico- di stupire ancora una volta il pubblico che, proveniente da tutta Italia e non solo, affollerà lo splendido centro storico di Teggiano”.

Sono davvero tanti, quindi, i motivi di interesse della Conferenza Stampa di presentazione della 26^ edizione de “Alla Tavola della Principessa Costanza”, che avrà luogo giovedì 8 agosto a Teggiano, con inizio alle ore 16:00 presso il Complesso della SS. Pietà, nell’Aula Consiliare recentemente intitolata ad Antonio Innamorato.

All’incontro, oltre al Presidente Biagio Matera, ai membri della Pro Loco Teggiano e al direttore artistico Enzo D’Arco, prenderanno parte i principali partner dell’edizione 2019 della kermesse. Sono previsti gli interventi, tra gli altri, del sindaco di Teggiano, Michele Di Candia, del Presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni Tommaso Pellegrino e della dirigenza della Banca del Cilento, di Sassano e Vallo di Diano e della Lucania.