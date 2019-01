English Project 2019, corso di inglese per operatori ricettivi a Cetaara.

A partire da questa sera alle 18, presso la Sala polifunzionale “M. Benincasa” di Cetara, si svolgerà il corso intensivo di lingua inglese “English Project 2019”, destinato ai gestori di strutture alberghiere ed extra-alberghiere, insieme ai dipendenti comunali del borgo costiero.

In collaborazione con l’amministrazione comunale, grazie ai proventi della tassa di soggiorno, il corso rientra nell’ambito del programma “Qualità Cetara” che, insieme all’aggiornamento della mappa turistica e del sito dedicato, aggiunge un altro importante tassello alle iniziative di valorizzazione delle attività promozionali, volte a migliorare l’offerta turistica sul territorio.

L’obiettivo del corso è di fornire ai partecipanti gli strumenti, il linguaggio tecnico appropriato e la fluidità linguistica adeguata a tutte le professioni che operano nel settore del turismo, nonché di supportare quanti, nella loro attività ricettiva ed economica, hanno rapporti costanti con ospiti stranieri, mirando a una formazione grammaticale di base che, in particolare, si focalizzerà sullo studio del lessico specifico e dell’attività di conversazione.

Fino al prossimo aprile, a cura della Dott.ssa Giovanna Della Porta, in qualità di interprete e specialista in traduzione medica, turistica e giuridico-commerciale, le lezioni si terranno, con cadenza settimanale, ogni lunedì (strutture ricettive ed operatori economici , alle 18; dipendenti comunali/comando dei vigili urbani, alle 19.30) e ogni sabato (volontari del Servizio Civile, alle 12), per la durata di un’ora e mezza.

Il corso si strutturerà secondo i seguenti criteri:

lessico: sviluppo, approfondimento ed uso delle competenze linguistiche relative al settore di appartenenza;

primo contatto e accoglienza dell’utente;

comunicazione: perfezionamento e consolidamento di tecniche e strategie comunicative;

produzione e comprensione orale (listening & speaking);

miglioramento della comprensione lessicale nel contesto specifico (frasi standard, espressioni idiomatiche);

produzione e comprensione scritta (reading & writing);

simulazione di situazioni concrete (role playing);

acquisizione di dimestichezza e flessibilità operativa con I testi;

gestione utenza (customer information / customer care / front-office / complaining);

promozione e valorizzazione del patrimonio turistico/culturale;

acquisizione/potenziamento della grammatica necessaria nell’ambito tecnico-commerciale;

acquisizione/potenziamento del linguaggio formale e non;

acquisizione/potenziamento delle strutture comunicative di base scritta e verbale (mail, recensioni, listino prezzi, telefonate, direzioni);

preposizioni, frasi e suggerimenti per chiedere e dare indicazioni stradali.

Le lezioni saranno soprattutto pratiche e personalizzate in base alle necessità, al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati.

Per info: www.cetaraturistica.it