Emergenza rifiuti a Pontecagnano, il Comune affida il servizio ad un’altra ditta.

L’Amministrazione Lanzara risolve con successo la questione del blocco della raccolta rifiuti operato nel corso delle ultime ore dal Consorzio di Bacino SA/2.

Con l’affidamento del servizio ad un’altra ditta, individuata a fronte di una regolare procedura amministrativa, si è dunque messa la parola fine ad un problema che aveva generato inevitabili disagi in Città.

Soddisfatto del lavoro svolto in tempi stretti e con la massima trasparenza, il Sindaco Giuseppe Lanzara ha dichiarato:

“Il provvedimento assunto si è reso necessario a seguito della sospensione della raccolta dei rifiuti da parte della ditta che si occupava del servizio. Come Comune, abbiamo sempre onorato ai nostri compiti, in primis quello di effettuare i pagamenti. Per questo, pur non avendo alcuna responsabilità nell’ambito di quello che è accaduto, ci siamo assunti la responsabilità di intervenire con immediatezza affidando la gestione del servizio ad una nuova impresa che operasse con serietà e puntualità a partire da subito. Ci scusiamo con i cittadini e li ringraziamo come sempre per la disponibilità dimostrata in queste ore.”.