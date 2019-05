Educatori Asili Nido: il Comune di Eboli ha emesso il bando per l’assunzione di due operatori a tempo pieno ed indeterminato.

Il Comune di Eboli ha indetto una procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di due posti di Educatore Asili Nido. Una procedura resa possibile in quanto nel piano del fabbisogno l’Amministrazione comunale ha previsto l’assunzione di due educatori da assegnare all’area Politiche Sociali e Culturali. «Diamo una risposta alle esigenze della comunità, nonostante i pensionamenti che stanno impoverendo l’organico comunale, ma l’Amministrazione si fa trovare pronta per i cittadini», spiega il sindaco, Massimo Cariello -. Le modalità di partecipazione e di svolgimento della selezione sono disciplinate dal bando pubblicato dal Comune all’albo pretorio e dal regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi. «La procedura concorsuale sarà piena, in quanto sia la procedura di mobilità obbligatoria, che la procedura di mobilità volontaria hanno dato esito negativo», ricorda l’assessore al personale, Carmine Busillo. Per quanto riguarda i compiti a cui saranno chiamati gli educatori, sono fissati in un elenco preciso: gestione educativa di gruppi di bambini di età compresa tra i 3 mesi ed i 3 anni, anche portatori di disabilità, al fine di assicurare ad ogni bambino uguali possibilità di sviluppo attraverso cure adeguate sul piano igienico-sanitario, nonché stimolazioni sensoriali, motorie, affettive e creative in un ambiente idoneo e sereno.