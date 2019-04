Eco distretto, i sindaci di Pontecagnano e Giffoni chiariscono.

I sindaci dei comuni di Pontecagnano Faiano, Giuseppe Lanzara, e Giffoni Vale Piana, Antonio Giuliano, desiderano fare chiarezza su quanto emerso nei giorni scorsi dagli organi di stampa.

Erroneamente si è travisato il contenuto del protocollo d’intesa siglato dalle due Amministrazioni presso la Regione Campania lo scorso 26 marzo, confondendolo con un altro sito, oggetto in queste ore di discussione a Pontecagnano Faiano.

Per quanto attiene la prospettiva dell’Ecodistretto, sostenuta anche dal Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, è sempre più vicina, e si configurerà come il frutto di un lavoro congiunto teso all’attuazione di progetti di riqualificazione ambientale, a tutela del territorio.

In quanto alla previsione di un sito in Via Irno, a Pontecagnano Faiano, esso è ancora oggetto di discussione, come testimonia la volontà del Sindaco Lanzara di incontrare i residenti nelle prossime ore (precisamente in data lunedì 15 aprile alle ore 18.00 presso l’impianto sportivo Golden Goal) e come ha testimoniato la posizione del Primo Cittadino e dei Consiglieri Comunali di maggioranza nell’ultimo consiglio comunale.

Resta intesa la volontà da parte delle Amministrazioni Lanzara e Giuliano di porre sempre al primo posto la salvaguardia della salute ed il benessere dei propri cittadini.