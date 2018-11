Eboli, finanziamento regionale per sp 416 tratto Cioffi-Aversana.

Dalla Regione arrivano i fondi per gli interventi di sistemazione, adeguamento, ripristino funzionale e messa in sicurezza della Strada Provinciale 416 nel tratto Cioffi-Aversana. Un milione di euro messi a disposizione per un’arteria fondamentale per la viabilità e che ritroverà un’adeguata manutenzione a vantaggio di cittadini, agricoltori ed automobilisti.

«Questo finanziamento sosterrà un intervento fondamentale per l’ammodernamento e per la messa in sicurezza di un asse viario strategico per migliorare e facilitare il collegamento tra la Strada Statale 18, l’Aversana e le arterie secondarie utilizzate dagli agricoltori – ricorda il sindaco, Massimo Cariello -. Abbiamo messo in campo ogni sforzo possibile dei nostri uffici ed inoltre siamo stati supportati anche dal consigliere di opposizione Pasquale Infante, che al di là degli schieramenti ha lavorato con noi per la città. L’intervento sistema la viabilità in una zona a forte concentrazione imprenditoriale ed agricola, è una risposta per le nostre aziende.«L’obiettivo del finanziamento per la manutenzione delle strade è stato raggiunto anche grazie al continuo impegno dei consiglieri comunali dell’area, Giuseppe La Brocca, Mario Domini e Pasquale Salviati, che nei mesi si sono spesi per garantire sicurezza e manutenzione».



L’obiettivo è stato raggiunto anche grazie all’impegno degli uffici comunali, per i quali il vicesindaco con delega ai lavori pubblici, Cosimo Pio Di Benedetto, è stato uno stimolo quotidiano. «Come amministrazione comunale abbiamo sollecitato molto gli uffici, affinché fosse completata la procedura per la richiesta di finanziamento – spiega Di Benedetto -. La nostra ferma azione politica ed il grande impegno degli uffici ancora una volta ci ha consentito di accedere ad un finanziamento importantissimo per la viabilità e la sicurezza».