“Eboli è…”: tre giorni di cultura, musica, spettacoli e prodotti tipici nell’area dell’ex Tabacchificio nella contrada Fiocche.

Tre giorni di appuntamenti e di incontri, con tanta musica e non solo. E’ il programma della manifestazione “Eboli è…”, voluta ed organizzata dall’associazione Eboli nel Futuro e programmata dal 29 al 31 luglio.

«Ancora una volta un’associazione, in questo caso Eboli del Futuro – ha detto il sindaco, Massimo Cariello, alla presentazione – dimostra capacità di fare rete ed autonomia nell’organizzazione. Coinvolgere cittadini, comitati, associazioni e sponsor significa coinvolgere il territorio e questo è un valore aggiunto in una manifestazione». L’appuntamento è programmato nell’area dell’ex tabacchificio in contrada Fiocche, lungo la Strada Provinciale 30.

«L’evento mette insieme cultura, musica, territorio e prodotti – ha spiegato il patron, Vito Iorio -. Avremo tre serate, con spettacoli diversificati, per il gradimento di tutti. Voglio ringraziare i residenti della zona ed i proprietari che ci hanno concesso i suoli a Fiocche».

Sul significato più ampio della scelta della location si è soffermato Antonio Papace, esponente dell’associazione Eboli nel Futuro: «L’area del tabacchificio è un luogo storico che ricolleghiamo al territorio ed alla città. E’ il simbolo del lavoro, ma anche il riferimento di fatti storici fondamentali, collegati con l’operazione Avalanche e con la storia di ognuno di noi».