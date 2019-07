Dal Comune di Mercato San Severino una guida in inglese per gli atleti delle Universiadi.

Welcome to Mercato San Severino (guide for the Summer Universiade -Napoli 2019) è il titolo della brochure, in lingua inglese, per le Olimpiadi Universitarie 2019, in corso di svolgimento da qualche giorno e realizzata dall’Assessorato alle Politiche Culturali ed al Turismo del Comune di Mercato San Severino.

E’ destinata ad atleti (molti dei quali impegnati nelle rispettive competizioni nelle strutture sportive dei Comuni compresi nel nostro territorio) e visitatori, e contiene riferimenti ai monumenti (con una breve descrizione per ciascuno di essi insieme a notizie storiche), alle agevolazioni ed ai prezzi scontati dei servizi di ristorazione e dello shopping, con una mappa del Comune ed informazioni sulla mobilità.

“E’ un’idea concepita per promuovere e valorizzare la nostra Città” – dice l’assessore alle politiche culturali, Vincenza Cavaliere – “sede di gare delle universiadi, e contribuire, altresì, a sostenere la rete commerciale locale. Ringrazio per il contributo offerto e la collaborazione la consigliera comunale Eliana Landi, preziosissima nella fase di raccolta delle notizie pubblicate e nelle attività di raccordo con gli operatori commerciali. In tanti hanno aderito, proponendo sconti ed offerte mirate : per i servizi food la brochure presenta i prezzi del singolo menu, nel settore shopping si troverà un gruppo di esercizi che propone sconti per servizi e prodotti. La guida è completata dall’elenco di tutti gli altri ristoranti e punti di ristoro della Città.”

“Le Universiadi” – chiude il sindaco Antonio Somma – “rappresentano un’occasione di crescita e sviluppo per l’intero territorio regionale e, conseguentemente, un’opportunità anche per il nostro Comune, che ha messo in disponibilità alcune sue strutture sportive, nelle quali si volgono le gare. La valorizzazione del territorio passa anche attraverso strumenti di comunicazione semplici, efficaci, ma adeguati e tramite iniziative del genere, grazie alle quali il Comune mostra concreto sostegno e vicinanza agli operatori commerciali, l’asse portante ed il fondamento dell’economia locale.”