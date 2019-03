Corso di formazione per dipendenti del Comune di Mercato San Severino a cura dell’INPS.

Il progetto si chiama VALORE PA, è promosso dall’Inps e riguarda attività formative a favore dei dipendenti di pubbliche amministrazioni, che presentino apposita istanza di partecipazione a seguito di pubblicazione dell’avviso.

Per il Comune di Mercato San Severino, che ha partecipato al bando 2018, è stato approvato un progetto formativo destinato a tre funzionari del settore tecnico, denominato “Teoria e pratica dei Lavori Pubblici, attuato dall’Università degli Studi di Cassino e da un’ente formatore.

I corsi hanno avuto inizio da qualche giorno.

“Abbiamo aderito all’iniziativa dell’’INPS” – spiega il Sindaco Antonio Somma –“ che rivolge alle pubbliche amministrazioni un avviso per iniziative formative e di specializzazione, individuate dall’Istituto dopo una specifica procedura di ricerca e selezione, condivisa con l’ente. Il progetto si articola in diversi momenti: in prima battuta una fase dedicata all’adesione e rilevazione del fabbisogno formativo a cura delle pubbliche amministrazioni; quindi la formale assunzione di impegno da parte di ciascuna pubblica amministrazione in ordine alla adesione all’iniziativa formativa di un determinato numero di partecipanti, una volta resa nota l’offerta di corsi da parte della sede universitaria quale soggetto promotore; infine, dopo l’approvazione della proposta progettuale, la fase attuativa in aula.”

“I corsi sono rivolti ai dipendenti ai quali, per ragioni di servizio, è opportuno garantire momenti di formazione e di aggiornamento nelle tematiche individuate dalla Amministrazione di appartenenza. Una necessità oggi sempre piu’ sentita, non solo per la rapida evoluzione del quadro normativo di riferimento e per le continue incombenze che la legge assegna agli enti locali, ma anche per la necessità di garantire al cittadino servizi efficienti ed adeguati alle esigenze ed ai bisogni della Comunità.”