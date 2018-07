Consorzio Cava CCN, incontro con il sindaco Servalli.

Questa mattina, al Palazzo di Città di Cava de’Tirreni il Consiglio Direttivo del Consorzio Cava CCN si è incontrato con il sindaco Vincenzo Servalli e l’ass. allo sviluppo economico Barbara Mauro de Cuya. “Il Consorzio deve fungere da traino sensibilizzando e creando un senso civico comune tra imprese, territorio ed enti” ha augurato il Sindaco, congratulandosi con il neo eletto presidente Pasquale Falcone e con tutti i membri del Direttivo.

L’incontro promosso dal neo Direttivo, si è svolto in un clima molto cordiale ed informale . E’ stato un momen to per confrontarsi e per mettere giù le basi per una rinnovata collaborazione tra le parti.

Il presidente Falcone ha illustrato, a poco più di una settimana dall’insediamento, già una bozza di massima del programma di attività che il CCN metterà in campo nei prossimi mesi.

Il Primo Cittadino si è mostrato molto entusiasta delle iniziative citate, augurandosi e prospettando un nuovo inizio di una stretta collaborazione tra il Comune di Cava de’ Tirreni ed il Consorzio CCN.

Il presupposto fondamentale di questo Consorzio è proprio quello di fare promozione del territorio e delle attività commerciali della città ed in particolare di quelle rientranti ne perimetro consortile, senza dimenticare mai, che il segreto del successo è insito nel concetto di rete e collaborazione fra imprese.

Volete conoscere il nostro nuovo programma!? Lo sveleremo nelle prossime settimane proprio dalle pagine di questo sito e dalle pagine dei nostri canali Social.

Stay tuned!!