Consiglio Comunale a Pontecagnano lunedì 25.

E’ convocato per il giorno 25 Febbraio 2019, alle ore 17.30, presso la Scuola Media “Daniele Zoccola” di Sant’Antonio- Via S. Pertini, il consiglio comunale, per la trattazione dei seguenti argomenti:

Ricorso all’anticipazione di liquidità con la cassa depositi e prestiti per il pagamento dei debiti di cui all’art. 1 commi da 849 a 857 della Legge n. 145 del 30.12.2018 (legge di Bilancio 2019). Approvazione verbali sedute precedenti (28/01/2019). Convenzione Comune di Pontecagnano Faiano e RFI per soppressione passaggi a livello e realizzazione opere sostitutive. Discussione. Variante urbanistica per ampliamento impianto produttivo esistente in località Magazzeno – via lago Trasimeno, denominato “Isola Verde” (art.8, DPR n.160/2010 e ss.mm. e ii.). Esame ed approvazione.

Approvazione schema di convenzione, ai sensi dell’art. 30 del D.lgs n. 267/2000 e dell’art. 10 D.P.R. n. 465/97, tra i Comuni di Casavatore (NA) e Pontecagnano Faiano (SA) per la gestione associata delle funzioni e del servizio di Segreteria Comunale.