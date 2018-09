Comunità del cibo buono e autentico nella Giornata Nazionale dei Borghi Autentici Italiani, domenica 30 a Postiglione.

Il 2018 è l’Anno Nazionale del Cibo Italiano, proclamato da MiBact e Mipaaf per valorizzare il grandissimo patrimonio enogastronomico italiano e il suo legame profondo con la storia e le tradizioni dei nostri territori.

Per tale occasione, l’Associazione Borghi Autentici d’Italia, di cui il Comune di Postiglione (SA) è associato, ha lanciato il progetto speciale “Comunità del cibo buono e autentico”, rivolto alle comunità e ai territori, con l’obiettivo di sviluppare il tema del cibo e del saper fare locale, quale risorsa e strumento per rinforzare una strategia integrata per lo sviluppo locale sostenibile.

Il cibo è un “mondo” interculturale, uno strumento di dialogo che favorisce l’integrazione culturale e sociale fra le persone dentro e fuori la propria comunità di appartenenza. Attraverso il cibo possiamo comprendere e conoscere meglio gli altri e possiamo farlo in maniera gioiosa e generativa, poiché la “tavola” è convivio, è relazione, è esperienza profonda di condivisione. In questa prospettiva la comunità locale diviene base e riferimento per la convivenza civile e a tal fine si impegna per migliorare il sistema alimentare locale e per irrobustire il legame delle produzioni con il territorio.

Domenica 30 settembre 2018 alle ore 11:00 nel castello medievale Giovanni Da Procida di Postiglione (SA) i Sindaci, del comprensorio degli Alburni, dei comuni di Aquara, Bellosguardo, Castelcivita, Controne, Corleto Monforte, Ottati, Petina, Sant’Angelo a Fasanella, Serre e Sicignano Degli Alburni; prepareranno un proprio piatto tipico, nel rispetto dell’autenticità delle materie prime e della tradizione locale, con la finalità di valorizzare e promuovere le tradizioni enogastronomiche. Al termine della preparazione, una giuria qualificata voterà il “Piatto del Borgo degli Alburni 2018”.

Per l’occasione, sarà allestita una mostra fotografica a cura dell’associazione Arci Postiglione, dei prodotti del territorio e un mercatino a Km zero.

Parteciperà all’evento l’Avv. Corrado Matera, Assessore allo Sviluppo e Promozione del Turismo della Regione Campania.

