Il Comune di Eboli aumenta i fondi per le borse di studio ai neolaureati.

Solo da poche ore si è chiuso il periodo che ha assicurato borse di studio presso l’Ente ai giovani ed il Comune ha già emesso un nuovo avviso. Anzi, il bando pubblicato oggi rappresenta un impegno rinnovato ed aumentato, grazie alla volontà dell’Amministrazione comunale di incrementare il fondo riservato ai giovani borsisti che passano da 6 a 11. Non solo, ma il Comune di Eboli ha voluto anche che il periodo riservato alla formazione dei giovani passasse da 12 a 24 mesi, con possibilità di proroga.

«Prima dell’avviso abbiamo deliberato il nuovo disciplinare, adeguandoci alla nuova normativa che prevede diversificazione tra le lauree triennali e magistrali e tra le specializzazioni – spiega il sindaco, Massimo Cariello -. Abbiamo messo in bilancio maggiori somme per garantire un minimo di stabilità ai ragazzi ed aumentato il periodo di attività, raddoppiandolo. E’ un segnale forte per le famiglie e soprattutto per i nostri giovani, che avranno la possibilità di formarsi ai meccanismi della pubblica amministrazione ed al suo linguaggio. Il Comune stesso ed i cittadini usufruiranno di nuove e fresche competenze e dell’impegno entusiastico dei giovani». Il nuovo avviso introduce anche nuovi criteri, tra i quali esperienza maturata negli enti locali, volontariato, servizio civile, garanzia giovani, progettazioni e pubblicazioni.

«Sono davvero soddisfatto della pubblicazione del nuovo avviso per le borse di studio 2018, al quale abbiamo lavorato con gli uffici comunali ottimamente diretti dalla funzionaria Flavia Falcone e dall’informagiovani, ufficio coordinato da D’ambrosio – commenta il consigliere comunale Carmine Busillo -. L’avviso contiene novità frutto dell’esperienza maturata e delle mutate esigenze dell’Ente. Aumentano i borsisti e i fondi nel bilancio 2018, segno dell’investimento alto e concreto che l’amministrazione Cariello effettua sui giovani, suddivisi quest’anno in borsisti junior (laurea triennale) e senior (con laurea magistrale e abilitazioni) e della durata di 24 mesi piuttosto che 12 come in passato, a riprova della fiducia che riponiamo nella formazione e nella professionalizzazione dei giovani che hanno bisogno di un periodo adeguato per vivere al meglio l’esperienza di borsa di studio».

Con la pubblicazione dell’avviso, sul sito istituzionale del Comune sono reperibili anche i moduli per la presentazione della domanda, con termine ultimo il prossimo 20 marzo.